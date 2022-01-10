Хулуси Акар заявил, что Турция отомстила за гибель своих военнослужащих

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара нанесла тяжелый удар по террористам ПКК после гибели трех военнослужащих ВС страны в районе Шанлыурфа на границе с Сирией.

«Запланированные атаки на наших солдат переполнили чашу нашего терпения. Кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы ударили по позициям ПКК и будем продолжать их наносить. На сегодняшний день мы ликвидировали 22 террориста и уверены, что их число будет расти», - сказал Хулуси Акар в интервью журналистам.