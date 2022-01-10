Фармзавод «Р-Фарм» в Азербайджане выпустил первую партию препарата Диабетон® MR

Объем первой партии составил около 200 тыс. упаковок лекарственного средства. До конца I квартала текущего года планируется произвести еще более 300 тыс. упаковок. Первая партия произведенного препарата уже отгружена для дистрибуции.

Фармацевтический комплекс Группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане объявил о выпуске первой партии препарата Диабетон® MR (гликлазид), предназначенного для профилактики осложнений сахарного диабета.

Напомним, летом 2021 года OOO R-Pharm (входит в Группу компаний «Р-Фарм») и международная независимая фармацевтическая группа Servier объявили о расширении партнерства в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане.

Стороны подписали соответствующее соглашение, предполагающее локализацию на мощностях завода «Р-Фарм» в Азербайджане производства препарата Диабетон® MR, а также коммерциализацию этой продукции в стране. Согласно условиям пятилетнего договора завод будет производить около 1 млн упаковок лекарственного средства в год.

Локализация производства лекарств зарубежных фармацевтических компаний в Азербайджане позволит увеличить доступность инновационных лекарственных средств для пациентов в стране, а также будет способствовать снижению его стоимости в долгосрочной перспективе.

Комментируя это событие, директор представительства АО «Р-Фарм» в Азербайджане и генеральный директор завода R-Pharm в Баку Наталья Баданина заявила, что первостепенной задачей завода является обеспечение доступности инновационных лекарственных средств для пациентов в Азербайджане.

«Локализация препарата «Диабетон» позволит сделать новый шаг в борьбе с сахарным диабетом 2-го типа в Азербайджане и значительно улучшит качество жизни пациентов. Мы рады, что совместными усилиями вносим вклад в лечение и совершенствование оказания медицинской помощи нашим гражданам», - сказала она.