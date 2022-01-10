Фармзавод «Р-Фарм» в Азербайджане выпустил первую партию препарата Диабетон® MR
Фармацевтический комплекс Группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане объявил о выпуске первой партии препарата Диабетон® MR (гликлазид), предназначенного для профилактики осложнений сахарного диабета.
Объем первой партии составил около 200 тыс. упаковок лекарственного средства. До конца I квартала текущего года планируется произвести еще более 300 тыс. упаковок. Первая партия произведенного препарата уже отгружена для дистрибуции.
Напомним, летом 2021 года OOO R-Pharm (входит в Группу компаний «Р-Фарм») и международная независимая фармацевтическая группа Servier объявили о расширении партнерства в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане.
Стороны подписали соответствующее соглашение, предполагающее локализацию на мощностях завода «Р-Фарм» в Азербайджане производства препарата Диабетон® MR, а также коммерциализацию этой продукции в стране. Согласно условиям пятилетнего договора завод будет производить около 1 млн упаковок лекарственного средства в год.
Локализация производства лекарств зарубежных фармацевтических компаний в Азербайджане позволит увеличить доступность инновационных лекарственных средств для пациентов в стране, а также будет способствовать снижению его стоимости в долгосрочной перспективе.
Комментируя это событие, директор представительства АО «Р-Фарм» в Азербайджане и генеральный директор завода R-Pharm в Баку Наталья Баданина заявила, что первостепенной задачей завода является обеспечение доступности инновационных лекарственных средств для пациентов в Азербайджане.
«Локализация препарата «Диабетон» позволит сделать новый шаг в борьбе с сахарным диабетом 2-го типа в Азербайджане и значительно улучшит качество жизни пациентов. Мы рады, что совместными усилиями вносим вклад в лечение и совершенствование оказания медицинской помощи нашим гражданам», - сказала она.
О препарате Диабетон® MR
Диабетон (гликлазид) - пероральный сахароснижающий лекарственный препарат класса сульфонилмочевины, более 40 лет использующийся для лечения больных инсулинозависимым сахарным диабетом (диабетом 2-го типа). Этот препарат показан взрослым с диабетом 2-го типа, когда диетотерапии, физической активности и снижения массы тела недостаточно для контроля гликемии и профилактики осложнений диабета.