Google может удалить названия азербайджанских сел и городов на армянском языке

«Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google в будущем могут быть полностью удалены». Об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджана («Азеркосмос») Самеддин Асадов.

Асадов отметил, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана активно сотрудничает с Google в целях изменения отображения топонимов на картах поисковой системы.

«В рамках этого сотрудничества ряд топонимов уже изменен на азербайджанский язык. Центр кибербезопасности также находится в тесном контакте с Google. Если посмотреть их карту, то можно увидеть, что названия уже отображаются на азербайджанском языке. Это результат нашего сотрудничества с компанией. Не исключено, что в будущем названия на карте на армянском языке будут удалены. Для этого нужно работать и убеждать другую сторону — это уже политическая сторона сотрудничества», - глава «Азеркосмос».