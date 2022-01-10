Захарова: Псаки некомпетентна, она неоднократно подставляла американское руководство
Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, передает РИА «Новости».
«Это человек [Псаки], который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», - считает российский дипломат.