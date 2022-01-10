Армянские антиваксеры анонсируют митинг
Инициатива «Свободная воля» проведет экстренный митинг за отмену новых коронавирусных ограничений, касающихся невакцинированных граждан в Армении, передает Sputnik Армения.
Ранее Минздрав Армении сообщил, что с 22 января вступают в силу новые поправки, согласно которым вход на объекты общественного питания, в гостиницы, спортивные залы, библиотеки, музеи, театры, концертные и кинозалы, а также другие организации, осуществляющие культурную деятельность, будет разрешен только для полностью вакцинированных граждан, либо тех, кто представит справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов.
Сообщается, что митинг пройдет 17 января у здания министерства здравоохранения.