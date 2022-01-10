В Баку выпадет снег

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 13 января ожидаются дожди, 14 января - мокрый снег, местами снег. Об этом сообщила журналистам начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Тагиева отметила, что вечером 13 и 14 января, наряду с похолоданием воздуха и сильным ветром, ожидаются скачки атмосферного давления, которые будут наблюдаться до 16 января: "Эффект сравним с ощущением, которое может возникнуть в результате подъема на высоту до тысячи метров и спуска несколько раз за короткий промежуток времени. По этой причине людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется быть более осторожными и беречь свое здоровье".

По ее словам, утром 13 января сначала в Нахчыване, днем в Карабахе, Восточном Зангезуре и по районам Большого Кавказа начнется снег, местами интенсивный.

"В горных и предгорных районах на дорогах гололед. К вечеру 13 января процесс охватит территорию страны. В низменных районах осадки начнутся в виде дождя, местами переходящими в мокрый снег. 15 января с связи с усилением юго-западного ветра в высокогорьях возможны снежные лавины", - прогнозирует Умайра Тагиева.