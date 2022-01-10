В Британии требуют отставки Бориса Джонсона

Экс-генпрокурор Британии от Консервативной партии Доминик Грив назвал премьер-министра Бориса Джонсона серийным лжецом после инцидента с вечеринкой на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и предложил ему уйти в отставку, сообщает The Independent.

Грив обвинил британского лидера в поведении, подрывающем доверие, и в нарушении коронавирусных ограничений.

Он также подчеркнул, что депутаты-консерваторы, которые недовольны поведением нынешнего премьер-министра, должны потребовать его отставки.

Журналисты BBC и телекомпании ITV утверждают, что премьер-министр Борис Джонсон принимал участие в вечеринке на Даунинг-стрит в мае 2020 года, то есть в момент, когда в стране действовал жесткий локдаун в связи с пандемией коронавируса.