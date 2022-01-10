Иран открывает сухопутную границу с Азербайджаном
Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами, в том числе с Азербайджаном. Как передает АПА, об этом сообщил министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди.
Вахиди отметил, что границы, которые были закрыты 15 дней назад из-за омикрон-штамма коронавируса, снова открыты и граждане соседних стран могут посетить Иран сухопутным путем.
Как отметил министр, чтобы посетить Иран, приезжающим следует сдать ПЦР-тест.
Вахиди подчеркнул, что для тех стран, в которых эпидемиологическая ситуация взята под контроль, возобновлено также пассажирское авиасообщение. Однако некоторым европейским странам, в том числе Великобритании и Франции, полеты в Иран запрещены.
Отметим, что Иран закрыл границы с 25 декабря 2021 года из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.