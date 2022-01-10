Иран открывает сухопутную границу с Азербайджаном

Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами, в том числе с Азербайджаном. Как передает АПА, об этом сообщил министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди.

Вахиди отметил, что границы, которые были закрыты 15 дней назад из-за омикрон-штамма коронавируса, снова открыты и граждане соседних стран могут посетить Иран сухопутным путем.