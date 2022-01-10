Перестрелка на границе Азербайджана с Арменией: погиб азербайджанский военнослужащий срочно
Во вторник, 11 января, примерно в 11:00 военнослужащий азербайджанской армии Назаров Аяз Азер оглу погиб в результате армянской провокации на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, отмечается в сообщении Минобороны.
Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.