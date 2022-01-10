Гонконг запретил въезд путешественникам из Азербайджана

С 14 января Азербайджан будет добавлен в список стран, жителям которых запрещен въезд в Гонконг, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание The Standard.

Отмечается, что в связи с выявлением в стране нового штамма COVID-19 – «омикрона» - всем нерезидентам Гонконга, находившимся в стране в течение 21 дня, въезд на территорию Специального административного района, коим является Гонконг, с пятницы будет запрещен.

А жителям Гонконга, побывавших в Азербайджане, будет разрешен въезд только в том случае, если они были полностью вакцинированы. При этом их в любом случае по возвращении на родину будет ждать обязательный 21-дневный карантин в специально отведенном для этого отеле. За это время у прибывших будет взято шесть тестов, а также еще один тест на 26-й день пребывания в Гонконге.

В списке, в который попал Азербайджан, на данный момент около 140 стран.

Гонконг или Сянган – это Специальный административный район Китая. Гонконг входит в состав КНР, но имеет широкую автономию на 50 лет - до 2047 года. Гонконг оставляет за собой право самоуправления, имеет свое собственное законодательство, политическую систему, валютную и денежную политику, автономную иммиграционную и визовую политику. Также он может сохранить свой статус в международных организациях. При этом Китай выполняет оборонные функции и отвечает за внешнюю политику.