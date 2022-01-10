В Казахстане ОМОН задержал известного бойца ММА

Опытный легковес ММА казахстанец Куат Хамитов, поддерживавший недавние протесты в стране, был задержан группой ОМОН. Об этом в своем Instagram сообщила родная сестра Куата.

«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали моего братишку, спортсмена Куата Хамитова. Десять омоновцев избили его, связали руки и ноги», - написала сестра.

Стоит отметить, что ранее боец неоднократно высказывал свое недовольство по поводу происходящего в стране и участвовал в митингах.

«Алматы, ребята с Запада с народом. Мирная поддержка», — сказал Хамитов под видео на своей странице в Instagram.