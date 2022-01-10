Турецкий политик призвал расследовать участие Гюлена в событиях в Казахстане
Лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил о необходимости проведения оперативного и тщательного расследования причастности террористической организации Фетхуллаха Гюлена к организации беспорядков в Казахстане, передает Anadolu.
«На мой взгляд, необходимо в срочном порядке провести тщательное расследование причастности организации «Параллельное государство» (FETÖ) к несанкционированным акциям в Казахстане. Турция - страна, которая как никто знает о том, как шпионская террористическая организация Гюлена может быть использована в качестве орудия в целевых странах. Проблема касается не только Казахстана. Это общая проблема каждого, кто считает себя тюрком», - сказал Бахчели на заседании фракции ПНД в турецком парламенте.
Он считает, что нельзя упрощать причины трагических событий в Казахстане и связывать лишь с реакцией на негативные социально-экономические явления, в том числе ростом цен на сжиженный газ.
Лидер ПНД также обратил внимание на недавнее решение о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств, и тот факт, что Казахстан является одним членов этой региональной структуры. Он полагает, что усиление интеграции в Тюркском мире напугало определенные круги.
Бахчели призвал тюркоязычные страны поддержать Казахстан: «Подобно тому, как мы стали единым целым с Азербайджаном в Карабахе, мы должны быть солидарны с Казахстаном. То, что сегодня произошло в Казахстане, завтра может быть опробовано в Турции. Организация тюркских государств вызывает страх у враждебных сил. Налицо заезженные шаблоны, близкие по смыслу заявления. Источники пропаганды и механизмы провокаций во многом схожи».