В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо, пишет РИА Новости.

БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих.