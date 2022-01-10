В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо, пишет РИА Новости.
БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих.
"Однако мы все еще находимся не там, где нужно. Еще многое предстоит сделать, чтобы тюрьма закрылась раз и навсегда", - заявил глава бюро Маттео Мекаччи.
В настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений, отмечается в заявлении.