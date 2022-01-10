Экс-футболист «Галатасарая» и сборной Турции погиб в ДТП видео
Бывший футболист "Галатасарая" и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в ДТП, сообщает haber7.com.
Авария произошла утром на дороге Анкара - Нигде. Автомобиль, за рулем которого находился 28-летний защитник "Коньяспора", перевернулся и вылетел на обочину. Приехавшей на место аварии бригаде скорой помощи не удалось спасти футболиста. Сообщается, что в момент ДТП Чалык был один в машине.
Воспитанник "Гянджлярбирлийи" Ахмет Чалык в 2017-2020 годах защищал честь "Галатасарая". В конце 2020 года игрок перешел из стамбульского клуба в "Коньяспор".
Чалык выступал за все сборные младших возрастных групп Турции, в 2015-2017 годах - в составе основной команды страны.