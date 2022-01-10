Почти 3 млн пассажиров обслужили в 2021 году аэропорты Азербайджана

С января по декабрь 2021 года аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн пассажиров. Данный показатель более чем в два раза превысил статистику 2020 года, когда пассажирские авиаперевозки были приостановлены в связи с началом пандемии COVID-19, отменой международного авиасообщения и закрытием границ. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, от общего числа пассажиров на долю международных рейсов пришлось 2,39 млн пассажиров. За прошлый год базовые авиаперевозчики Международного аэропорта Гейдар Алиев – AZAL и Buta Airways перевезли 874,5 тыс. и 250 тыс. пассажиров соответственно. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 38,2%, Buta Airways – 10,9%.

Авиационная индустрия постепенно восстанавливается, отмечается в сообщении, и в настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев прямые рейсы совершают 25 пассажирских авиакомпаний. Авиаперевозчики выполняют полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт и Казахстан.

675 человек было обслужено на рейсах, совершенных в первый аэропорт на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, открытие которого состоялось в 2021 году в городе Физули.

Стоит также отметить, что Управление воздушным движением «Азераэронавигация» при AZAL за прошедший год обслужило 47 тысяч воздушных судов, проложивших маршрут через воздушное пространство Азербайджана, что на 6,3% больше показателей 2020 года и составляет 57% показателей допандемического периода. Еще 34 000 самолетов были обслужены при посадке в аэропортах Азербайджана.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса. В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax. Это высшее признание эффективности мер против COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.