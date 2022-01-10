В Армении допустили возникновение напряженности на границе с Азербайджаном

Не исключено, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряженность. Такое заявление сделал замминистра обороны Армении Арман Саркисян.

"В последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе остается не столь напряженной, но никто не исключает, что в любой момент может возникнуть некоторая напряженность", - заявил Саркисян.

При этом Саркисян не стал вдаваться в подробности, отмечают армянские СМИ, но заверил, что никакая информация от общественности не скрывается.

Отметим, что сегодня примерно в 11:00 в результате армянской провокации на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий азербайджанской армии Аяз Назаров.