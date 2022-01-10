«Все, что я вижу изнутри, - другое»: российского миллиардера «приняли за террориста» в Казахстане

Российский миллиардер Игорь Рыбаков не может покинуть Казахстан, куда прилетел 3 января, чтобы покататься на лыжах и выступить на бизнес-форуме с презентацией своей книги.

«Все, что я вижу изнутри, - это немного другое, нежели показывается в СМИ, то, что видят из России. Ситуация показывается очень однобоко, а я изнутри вижу много чего еще. Я собираю материалы и, когда выберусь, - сделаю большое видео», - цитирует Рыбакова его пресс-служба, сообщает Znak.com.