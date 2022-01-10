В США предложили объявить Украину страной «НАТО-плюс»

Американские конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект, который объявит Украину страной «НАТО-плюс». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Голос Америки».

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе», - заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Сообщается, что после объявления Украины страной «НАТО-плюс» она получит военную и дипломатическую поддержку. В частности, такой статус обеспечит ускоренную продажу некоторых американских оборонных товаров и услуг.

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам...» - добавил республиканец Майк Роджерс.