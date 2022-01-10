Обвиняемых в мошенничестве в 1 млн манатов оправдали
Бакинский апелляционный суд вынес оправдательный приговор обвиняемым в совершении мошенничества на сумму почти 1 млн манатов Ильхаму Хыдырову и Назиму Мустафаеву, сообщает Report.
Решением суда факт мошенничества не был доказан и потому приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям отменен. И.Хыдыров и Н.Мустафаев были освобождены в зале суда.
Согласно обвинению, И.Хыдыров и Н.Мустафаев взяли у нескольких лиц в общей сложности 1 млн манатов под видом доставки из России компрессорного оборудования в целях продажи.
Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Хыдыров был приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Н.Мустафаев - к 5 годам лишения свободы.