Обвиняемых в мошенничестве в 1 млн манатов оправдали

Бакинский апелляционный суд вынес оправдательный приговор обвиняемым в совершении мошенничества на сумму почти 1 млн манатов Ильхаму Хыдырову и Назиму Мустафаеву, сообщает Report.

Решением суда факт мошенничества не был доказан и потому приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям отменен. И.Хыдыров и Н.Мустафаев были освобождены в зале суда.

Согласно обвинению, И.Хыдыров и Н.Мустафаев взяли у нескольких лиц в общей сложности 1 млн манатов под видом доставки из России компрессорного оборудования в целях продажи.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Хыдыров был приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Н.Мустафаев - к 5 годам лишения свободы.