10 серьезных рисков, которые ожидают мир в ближайшие 10 лет

Опубликован Глобальный отчет о рисках 2022 (Global Risks Report 2022) Всемирного экономического форума.

ABC.az пишет, отчет подготовлен в результате глобального опроса правительств, неправительственных организаций и инвесторов. Провал мер по изменению климата и возникновение чрезвычайных погодных условий являются основными проблемами на ближайшие 5-10 лет.

Десять рисков, которые ждут мир в ближайшие 10 лет: неспособность принять меры в связи с климатом; экстремальные погодные условия; потеря биоразнообразия; износ общественного (социального) объединения; кризисы против получения необходимых условий для жизни; инфекционные заболевания; вред, наносимый людьми окружающей среде; кризисы природных ресурсов; долговые кризисы; геоэкономические проблемы.