Казахстанское издание Orda.kz пишет, что сотрудники правоохранительных органов покинули здание департамента полиции в ночь с 5 на 6 января, когда на управление была совершена атака. Полицейские на условиях анонимности рассказали корреспонденту издания, что при открытых столкновениях риск задеть мирных жителей во время перестрелки был слишком высок.

«В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего были бы, открой мы огонь», – говорят подчиненные Сулейменова.

Издание отмечает, что неизвестно, грозил ли Сулейменову трибунал за его приказ. Но его сослуживцы утверждают, что он поступил как настоящий офицер и взял на себя ответственность за произошедшее.