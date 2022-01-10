Айдын Керимов, автор haqqin.az 19:56

«Индия была близка к тому, чтобы перебросить по воздуху оружие из Индии в Армению. Но организация военных действий была настолько плоха, что Ереван не мог понять, как его получить», - сообщает британское издание The Spectator. На днях в этом издании появилась обширная статья с громким названием «Может ли Армен Саркисян спасти Армению?» за авторством индийского журналиста Капила Комиредди. Автора, известного своей активной проармянской позицией и близкого к правящим индийским кругам. А потому, как всякий проармянский агитатор, склонного к излишней болтливости, политическому бесстыдству и недержанию того, о чем следовало бы промолчать.

«Любой противник Турции, Пакистана и Азербайджана – наш любимый друг, заслуживающий дружеских объятий и финансовой помощи» - об этой аксиоме властей современной Индии, пропитанных тюркофобией и индусским национализмом, давно известно всему миру. Но, пожалуй, впервые благодаря болтливости Капила Комиредди мы имеем возможность узнать о том, какими смертоносными могут быть планы Нью-Дели на этом направлении. Британский журналист, выходец из Индии прямо говорит о том, что индусы готовы были поставить Армении оружие для войны с Азербайджаном в период, когда Баку вел Освободительную войну. Более того, первый пакет смертоносного груза был уже сформирован и готов к отправке. И тут сразу возникает вопрос: а что в него входило? Что индусы могли поставить Еревану из того, что армянской стороне категорически не хватало? Номенклатура советского/российского вооружения на индийских складах с 80-х годов прошлого столетия была необычайно широка и разнообразна. И речь не столько о тяжелых вооружениях, тех же танках, артиллерийских системах – попробуйте это перебросить в Армению, никаких возможностей тяжелой военно-транспортной авиации Индии, находящейся в зачаточном состоянии, не хватит, - сколько в боеприпасах к ним, в которых у Еревана внезапно обнаружился жуткий дефицит. Ведь слишком уж активно бизнесмены из Министерства обороны Армении торговали тем, что задешево поставляла им Россия. Торговали везде, где можно - от Иордании до Ливана. Армянский патриотизм и истошные вопли про Карабахнаш – это одно. А вот увесистая пачка долларов за проданное со складов в ущерб обороноспособности – совсем другое, понимать надо. За восполнением этого дефицита они и обратились к индусам, сопроводив просьбу слезным плачем – мусульманские экстремисты, дескать, наступают, помогите, чем можете, чтобы спасти армяно-арийскую цивилизацию. Что встретило самый горячий отклик в Нью-Дели. «Азербайджан – союзник Турции, Турция – стратегический партнер Пакистана, Еревану в такой ситуации сам Кришна помочь благословляет», - рассудили в Индии и быстро собрали смертоносный груз. Но – столкнулись с армянским фактором.