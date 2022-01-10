Подробности шпионского скандала в Турции

Сообщившая об этом турецкая газета Star Gazete отмечает, что в отношении Гюрджана открыто уголовное дело по факту шпионажа в пользу спецслужб ряда стран НАТО. Переданная им информация содержит данные о местах развертывания С-400 «Триумф» в Турции и их технических характеристиках. Слежка за Метином Гюрджаном велась полтора года.

Стали известны подробности обвинительного заключения в отношении основателя Партии демократии и прогресса Метина Гюрджана, арестованного по обвинению в политическом и военном шпионаже. Ему грозит 20 лет лишения свободы. В документе отмечается, что Гюрджан передавал стратегические сведения, касающиеся национальной безопасности, и сливал информацию об С-400.

В обвинительном заключении подчеркивается, что расследование было инициировано по сигналу, поступившему в Генпрокуратуру Анкары от Национальной разведывательной организации Турции, за Гюрджаном в течение полутора лет велось техническое и физическое наблюдение и в ходе этого слежения было установлено, что собранные им сведения должны были оставаться конфиденциальными и их разглашение представляет угрозу для безопасности государства.

Согласно приложенному к обвинительному акту докладу подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства казначейства и финансов Турции (MASAK), Гюрджан утверждал, что занимался законной деятельностью и получал деньги через банк от других лиц, которым предоставлял информацию исключительно в качестве консультации сотрудников иностранных разведывательных организаций. Однако было установлено, что передача денег осуществлялась в закрытом конверте, на руки и наличными, с использованием специальных методов конспирации. Подозреваемый не оформлял перевод средств через банк и пытался скрыть получение денег в обмен на информацию от сотрудников разведки и других лиц. Также указывается, что постоянно повторяющийся во всех показаниях Гюрджана тезис о том, что он готовил платные обзоры, анализируя информацию из открытых источников, явно не соответствует действительности.

В обвинительном заключении говорится, что Метин Гюрджан предоставлял стратегическую информацию, касающуюся национальной безопасности страны. В частности, речь идет о военных соединениях, численности военнослужащих и военной технике Турецкой Республики в Сирии, Ливии и Азербайджане, передавал сведения об С-400, несмотря на то, что эта информация является конфиденциальной, так как связана с безопасностью государства, внутренними и внешнеполитическими интересами страны.

Поскольку часть сведений по делу является государственной тайной, некоторые вскрывшиеся факты о Метине Гюрджане не вошли в обвинительное заключение, как очень важная и конфиденциальная информация. Обвинительное заключение направлено в 26-й уголовный суд Анкары.