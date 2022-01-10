Минобороны: обострилась обстановка на азербайджано-армянской границе срочно
В результате провокации вооруженных сил Армении начиная с полудня 11 января обстановка на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Кельбаджарского района обострилась. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, подразделения азербайджанской армии на указанном направлении без применения каких-либо средств авиации и артиллерии дают адекватный ответ противнику.
В сообщении военного ведомства отмечается, что в настоящее время обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.