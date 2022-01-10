Эр-Рияд начал военную операцию по всем фронтам: удастся ли освободить Йемен?

Аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявила во вторник о начале широкомасштабной военной операции по всем фронтам, направленной на освобождение части территории Йемена, которая контролируется формированиями движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил официальный представитель альянса полковник Турки аль-Малики.

"Мы [коалиция] начинаем кампанию по освобождению Йемена по всем фронтам и направлениям", - указал аль-Малики, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он отметил, что военная операция проводится коалицией "с целью восстановления безопасности в Йемене".

В понедельник отряды, поддерживаемые Саудовской Аравией, объявили о полном изгнании хуситов из провинции Шабва, расположенной в центральной части Йемена.