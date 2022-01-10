МИД Азербайджана выступил с заявлением в адрес Еревана
Баку решительно осуждает военные провокации Еревана, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении в направлении Кельбаджарского района.
«Как ранее сообщило Минобороны Азербайджана, в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении, на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяз Азер оглу. Решительно осуждаем продолжение военных провокаций с армянской стороны», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В сообщении МИД отмечается, что военно-политическое руководство Армении, совершившей очередную кровавую провокацию на государственной границе вместо принятия шагов по нормализации отношений между двумя странами, несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе.