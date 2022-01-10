Россия проводит военные учения вблизи границ с Украиной

Российские военные начали учения со стрельбами на общевойсковых полигонах в расположенных вблизи украинской границы регионах, а именно Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Указывается, что в учениях задействованы около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.