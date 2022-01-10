Мировой экономике обещают мрачное будущее

Эксперты Всемирного банка пообещали мировой экономике мрачное будущее, поскольку последствия пандемии COVID-19 продолжают отрицательно сказываться на восстановлении, особенно в бедных странах. Об этом пишет BBC.

Согласно оценкам аналитиков, в 2022 году глобальный рост ВВП замедлится до 4,1 процента, в 2023-м – до 3,2 процента. Такую тенденцию объясняют угрозой масштабного распространения коронавируса, растущей инфляцией и свертыванием государственных программ поддержки.

Движущей силой глобального спада является Китай, где темпы роста, как ожидается, снизятся c 8 до 5,1 процента, и США, где прогнозируется рост на 3,7 процента в этом году по сравнению с 5,6 процента в 2021 году. В еврозоне рост замедлится с 5,2 до 4,2 процента, прогнозирует Всемирный банк.