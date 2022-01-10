У российского политолога своя версия молчания Назарбаева

Молчание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во время протестов и беспорядков в стране говорит о том, что он уже мертв или недееспособен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По мнению российского политолога, первый президент Казахстана может пребывать в коме или находиться в каком-нибудь ином состоянии утраты связи с реальностью. «Вспоминая его весьма почтенный возраст, можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя», - утверждает Калачев.

Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.