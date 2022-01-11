Российский генерал: военные ОДКБ уйдут из Казахстана после выполнения задач

Вывод военного контингента ОДКБ из Казахстана состоится после выполнения задач, во взаимодействии с органами власти Казахстана и с привлечением российской военной авиации, сообщил командующий ВДВ России и контингентом миротворцев в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.

"После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - приводит Интерфакс его слова.

Сердюков сказал: "В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны".