В США обвиняют главного инфекциониста: утаил данные о происхождении COVID

Республиканцы из Палаты представителей Конгресса США заподозрили главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в сокрытии информации, связанной с теорией о лабораторном происхождении коронавируса. Письмо с таким содержанием конгрессмены отправили министру здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бесерре.

«Выдержки из электронных писем свидетельствуют, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии и возможности того, что вирус подвергался искусственным генетическим изменениям», — сказано в письме.

По их словам, необходимо выяснить, докладывалась ли эта информация остальному правительству и могла ли она изменить подход США к пандемии.

По мнению республиканцев, 1 февраля Фаучи обсуждал версию о лабораторном происхождении коронавируса с другими учеными, однако неясно, "доложил ли он о таких предупреждениях вышестоящим органам". Кроме того, конгрессмены подозревают, что Фаучи в качестве научного редактора мог оказать влияние на авторов одной из статей 2020 года о происхождении вируса с тем, чтобы они отказались от теории о лабораторной утечке.