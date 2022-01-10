«Омикрон» уже не страшен? BioNTech и Pfizer начали выпуск вакцины

Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский бизнес-партнер Pfizer начали производство вакцины против омикрон-варианта коронавируса для ее последующего коммерческого использования. Об этом сообщил сооснователь германской компании Угур Шахин, передает Deutsche Welle.

"Мы исходим из того, что будем готовы начать поставки продукции на рынок к марту - как только будут получены разрешения регулирующих органов", - заявил Шахин, добавив, что клинические испытания должны начаться в конце января.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не говорило, считает ли оно выпуск такой вакцины целесообразным.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла 10 января сообщил в эфире американского телеканала CNBC, что компания приступила к выпуску на свой страх и риск. Бурла признался, что пока не знает, понадобится ли препарат и как он будет использоваться. "Однако мы будем готовы", - указал он.

"Мы ожидаем, что спрос на нашу вакцину будет высоким и в 2022 году", - в свою очередь отметил Шахин. В настоящее время, по его словам, ситуация с пандемией остается неясной, поэтому невозможно предсказать, какой вариант вируса появится в будущем.