Новый министр информации Казахстана не по нраву Москве?

Российские СМИ пишут, что якобы в последние годы Умаров выступал за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка и вообще всего русского. Кроме того, бывшему заместителю министра информации и главе агентства «Казинформ» приписывают авторство русофобских цитат. «Если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!!! В крови у них, что ли?» — якобы писал Умаров в Facebook под ником TurkMedia, передает «Лента.ру».

Министра также заподозрили в попытке высмеять День Победы. И теперь, пишут с нервозностью российские СМИ, Умаров возглавит ведомство, в миссии которого сказано, что оно должно обеспечивать «межконфессиональное и межэтническое согласие».

Политолог Константин Калачев заявил «МК», что «сейчас Токаев пытается создать вокруг себя широкую коалицию из самых разных сил. И он очень боится, что его будут упрекать за приглашение ОДКБ. В его сторону может быть направлена критика по поводу того, что он получил легитимность не от населения Казахстана, а «от ОДКБ и Путина» – все это может звучать из уст националистов. Решение о назначении Умарова купирует эту критику на ближайшее время. С другой стороны, наивно думать, что Токаев откажется от политики многовекторности и будет ориентироваться только на Россию... Это демонстрация независимости от России - вот вы думали, что я тут полностью лягу под Москву, но ничего подобного и Казахстан превыше всего. Для Токаева сейчас непозволительно не прислушиваться к националистам... Он не может просто устроить чистку и позакрывать всех националистов. Наверное, Токаеву, кажется, что самый разумный вариант – перетянуть их на свою сторону если не в качестве союзников, то в качестве попутчиков».