Без визы — в 69 стран: азербайджанский паспорт повысил международный рейтинг

Компания Henley&Partners опубликовала данные Индекса паспортов мира на 2022 год. При его составлении учитывались данные о числе государств, предоставляющих обладателю паспорта той или иной страны право не оформлять предварительно визу для въезда.

Первое место рейтинга разделили Сингапур и Япония - обладатели гражданства этих стран могут въезжать без виз или оформлять необходимые документы по прибытии в 192 государства. На втором месте также две страны - Германия и Южная Корея (по 190), на третьем - сразу четыре государства (Испания, Италия, Люксембург и Финляндия - по 189 безвизовых стран). В пятерку также вошли Австрия (188) и Португалия (187).

Азербайджан в обновленном рейтинге виз и паспортов Henley&Partners Visa Restrictions Index занял 74-е место, и имеет безвизовый режим с 69 странами мира. В прошлом году Азербайджан занимал 80-е место. Таким образом, Азербайджан улучшил свои показатели, продвинувшись на 6 позиций в рейтинге.