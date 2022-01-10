В присутствии Ким Чен Ына: Пхеньян успешно испытал гиперзвуковую ракету
Северная Корея во вторник, 11 января, провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.
Это уже второе испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущий запуск состоялся 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила малую баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.