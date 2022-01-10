Как известно, ключевым моментом ультиматума, который Российская Федерация выкатила Соединенным Штатам в конце минувшего года, являлся отказ Запада от расширения НАТО на восток. Речь идет в первую очередь о закрытии перспектив включения в Североатлантический альянс Украины и Грузии. Но и страны НАТО последних призывов должны, по требованию Кремля, прекратить любую активность по обеспечению своей национальной безопасности. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков недавно высказался до хамства просто: «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Хотелось бы понять, неужели авторы таких заявлений всерьез рассчитывают, что Запад подожмет хвост и, извиняясь, откатит к ситуации, которая была четверть века назад? Происходит совершенно обратное: агрессивная риторика и угроза войной вынуждают европейских членов НАТО задумываться об усилении оборонного потенциала. О вступлении в НАТО задумалась вчера еще подчеркнуто нейтральная Финляндия, как следует из недавних слов премьер-министра страны Санны Марин. А о совместной защите Украины, чьи натовские перспективы оценивались крайне пессимистично, после российских подсказок задумались даже те, кого эта тема вообще мало волновала.

О большой пропагандистской работе в пользу НАТО, проделанной Кремлем внутри самой Украины, свидетельствуют следующие цифры. В 2013 году, предшествовавшем аннексии Крыма и вторжению на Донбасс, за вступление в Североатлантический альянс выступали 18% украинцев, 67% были против. Уже на следующий год, когда «братская» любовь россиян обернулась для украинцев потерей жизней и территорий, уже 47,8% граждан были за вступление, 32,4% – против. Последний, декабрьский опрос 2021 года показал, что на гипотетическом референдуме 59,2% украинцев высказались бы за присоединение к НАТО. Среди тех, кто точно принял бы участие в голосовании, процент сторонников вступления был бы еще выше – 67,8%. Москва умеет убеждать.

Нынешние ультимативные требования обернулись очередным успехом России в противостоянии Западу и его укреплению в Восточной Европе. Группа конгрессменов от Республиканской партии подготовила законопроект, который отнесет Украину в категорию страны «НАТО-плюс», что позволит обеспечить ей дополнительную военную и дипломатическую поддержку, ускорит рассмотрение вопросов о продаже американских оборонных товаров и услуг. В частности, речь идет об усилении противовоздушной и антикорабельной обороны Украины.