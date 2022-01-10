Землетрясение в Турции
На востоке Турции в районе Палу провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 14,21 км.
"На данный момент негативных последствий землетрясения не отмечено, ситуация отслеживается", - отметили в AFAD. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Сотрудники администрации проводят соответствующие работы на месте, говорится в сообщении.