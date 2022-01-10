Подразделения азербайджанской армии на государственной границе с Арменией перешли на усиленный режим службы. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении ведомства говорится, что, подразделения перешли на усиленный режим работы, не исключая возможности повторения Арменией преднамеренных попыток обострения ситуации вдоль государственной границы двух стран.

«Подразделения азербайджанской армии в усиленном режиме охраняют суверенные территории и безопасность границ страны», - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, что прошлой ночью вооруженные силы Армении в очередной раз совершили провокации на государственной границе.