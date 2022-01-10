Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном

Подразделения Вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов населенные пункты Зейлик, Йеллиджа Кельбаджарского района, а также с позиций, расположенных в направлении сел Чинарлы, Муганджыг Шамшаддинского района, с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что нагнетание без особых на то оснований Арменией обстановки вдоль границы двух государств в нарушение взятых на себя обязательств является целенаправленной военной провокацией и авантюрой.