Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном
Подразделения Вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов населенные пункты Зейлик, Йеллиджа Кельбаджарского района, а также с позиций, расположенных в направлении сел Чинарлы, Муганджыг Шамшаддинского района, с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что нагнетание без особых на то оснований Арменией обстановки вдоль границы двух государств в нарушение взятых на себя обязательств является целенаправленной военной провокацией и авантюрой.
Во всех случаях подразделениями азербайджанской армии был дан адекватный ответ, отмечается в сообщении военного ведомства Азербайджана.
Также в сообщении отмечается, что в рядах азербайджанской армии потерь среди личного состава и военной техники нет. В настоящее время в указанных направлениях сохраняется относительное спокойствие. Ситуация находится под контролем подразделений азербайджанской армии.
В связи с тем, что не исключается возможность повторения Арменией преднамеренных попыток обострения ситуации вдоль государственной границы двух стран, подразделения азербайджанской армии в усиленном режиме охраняют территории и безопасность границ Азербайджана, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.