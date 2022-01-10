В Балакене водители решили «взбодрить» себя наркотиками

Сотрудники Балакенского РОВД в ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выявили водителей, управляющих автомобилями под воздействием наркотических средств. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было установлено, что водители автомобилей VAZ-21011 - Кямран Умаров и VAZ-2107 - Расул Исмаилов находились под воздействием наркотических средств.

В ходе рейда также был задержан житель села Гуллар Багир Мамедов. Следствие выяснило, что он употреблял марихуану и оказывал услуги такси на автомобиле марки VAZ-21014.

Собранные по делу материалы были представлены в районный суд, который принял меры в соответствии с законом.