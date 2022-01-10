Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота

"Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент (Дональд Трамп - ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он потерял в ходе голосования на выборах. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", - сказал Байден во время выступления в Университетском центре Атланты.

По словам президента, тогда была предпринята попытка "навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - добавил Байден.