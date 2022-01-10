«Главный по ОДКБ Никол Воваевич Пашинян. До диктатора еще не дослужился, пока он слуга трех господ, трех диктаторов. Этакий Планше общего пользования. Это очень забавный и колоритный персонаж. Ну как всем известно, у Путина есть секретный роковой чемоданчик, который повсюду за ним таскает адъютант. Почти такой же есть у Пашиняна, и он тоже все время таскает его с собой.

Открывается чемоданчик комбинацией из 9 секретных кнопок на крышке. Сложный код, который известен только самому Николу Воваевичу и его адъютанту. Чемоданчик всегда при нем. Всегда при Пашиняне. А то вдруг тревога, вдруг вызов, надо мчаться. Вдруг в Кремле понадобится почистить обувь. В чемоданчике Никола под секретной крышкой скрывается чудесный набор: крем четырех цветов и две щетки, бархат для начального блеска и салфетки для окончательной полировки. В качестве еще одной уж совсем эксклюзивные услуги он может поменять вам стельки. Начищенный Путин, как правило, долго глядится в свой ботинок и опять обещает Пашиняну когда-нибудь прикрепить моторы к армянским истребителям, ну и эту шрапнель засыпать в те гранаты, что Россия отдала Армении после позорной пашиняновской суеты с ОДКБ», - сказал публицист.

Как отметил А.Невзоров, все стало понятно после карабахской войны: «Армения, кстати говоря, еще очень легко отделалась. Под таким командованием она могла потерять не только Карабах, но и Ереван».