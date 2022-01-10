Дистанционную работу могут узаконить в Азербайджане

12:07

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с представителями Американской торговой палаты (AmCham Azerbaijan). В пресс-службе ведомства haqqin.az рассказали, что министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что роль частного сектора в экономике Азербайджана неуклонно растет. Министр также сообщил, что особое внимание придается социальному партнерству с бизнес-структурами и в проводимых в сфере труда и занятости реформах осуществляется сотрудничество с предпринимателями на основе социального диалога.

Бабаев указал, что в министерстве особое значение уделяется участию работодателей, в том числе представителей частного сектора, в процессе подготовки предложений по совершенствованию трудового законодательства в соответствии с новыми вызовами, возникающими на рынке труда, современными требованиями. Президент AmCham Азербайджан Нуран Керимов, в свою очередь, отметил, что палата внимательно наблюдает за реформами, проводимыми в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения в Азербайджане.