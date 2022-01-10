Дистанционную работу могут узаконить в Азербайджане
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с представителями Американской торговой палаты (AmCham Azerbaijan).
В пресс-службе ведомства haqqin.az рассказали, что министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что роль частного сектора в экономике Азербайджана неуклонно растет. Министр также сообщил, что особое внимание придается социальному партнерству с бизнес-структурами и в проводимых в сфере труда и занятости реформах осуществляется сотрудничество с предпринимателями на основе социального диалога.
Бабаев указал, что в министерстве особое значение уделяется участию работодателей, в том числе представителей частного сектора, в процессе подготовки предложений по совершенствованию трудового законодательства в соответствии с новыми вызовами, возникающими на рынке труда, современными требованиями.
Президент AmCham Азербайджан Нуран Керимов, в свою очередь, отметил, что палата внимательно наблюдает за реформами, проводимыми в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения в Азербайджане.
На встрече был доведен до внимания ряд предложений палаты, в том числе изменения в законодательство, связанные с выполнением трудовых функций на дому и дистанционной работой, а также предложения по правовому регулированию трудовых отношений в рамках подобной формы работы. В связи с этим предложением было отмечено, что новый законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс предусматривает включение статей о дистанционной работе, возможности выполнения работником своих функций посредством электронных, программно-технических, телекоммуникационных средств в местах, расположенных вне постоянного рабочего места, например, дома или в гостинице
В проект также включено предложение по определению дополнительных условий труда в трудовом договоре по взаимному согласию сторон в связи с выполнением трудовых функций в форме удаленной работы. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили предложения палаты по формированию правового регулирования трудовых отношений, связанных с удаленной работой, совершенствованию правил направления работников в командировки и другие вопросы.