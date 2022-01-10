Результаты исследования TURKOVAC: по эффективности не уступает китайской вакцине
Завершился третий этап исследования эффективности турецкой вакцины TURKOVAC против COVID-19, передает Anadolu.
Профессор Мине Дурусу Танрыовер сообщила, что абсолютное большинство лиц, которым была введена вакцина турецкого производства, либо вообще не заразились коронавирусом, либо перенесли болезнь бессимптомно в легкой форме.
По ее словам, TURKOVAC по безопасности и эффективности не уступает вакцине CoronaVac.
Профессор Серхат Улан отметил, что решение о сопоставлении данных по вакцинам было принято с целью выявления всех характеристик отечественного препарата.