Блинкен: Россия понесет огромные потери в случае вторжения в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США по итогам телефонного разговора главного дипломата США с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Отмечая общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией военных сил вблизи Украины, Блинкен и Кулеба обсудили результаты и последующие шаги после диалога по стратегической стабильности США и России в Женеве и накануне заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе.

Блинкен повторил, что, если Россия выберет путь к дальнейшему конфликту, Соединенные Штаты и их союзники готовы возложить огромные расходы на экономику России, усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах альянса и увеличить оборонную помощь Украине.