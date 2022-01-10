Переговоры Закира Гасанова и Хулуси Акара

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

В сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что Хулуси Акар выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Акар отметил, что Вооруженные силы Турции, как и всегда, рядом с Азербайджаном в борьбе за правое дело.