В Нижегородской области России убили депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, который скончался в больнице, после того как получил ранение в печень, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемым в убийстве стал мужчина, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и разбой.

По некоторой информации, подозреваемый в жестоком убийстве работал на предприятии Розина, и между ними был давний конфликт. Недавно они сильно поругались, и депутат даже пригрозил уволить мужчину. В итоге тот приехал и застрелил начальника.