ОДКБ, вы уже уходите? главная тема
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворцев ОДКБ завершена и через два дня начнется их вывод из страны. На это, по его словам, уйдет не менее 10 дней.
Казахстанский президент продолжает умножать странности. По отдельности каждое его заявление вполне можно понять и объяснить требованиями политического момента, но сложенные вместе они вызывают откровенное недоумение.
Пресловутые «20 тысяч террористов» куда-то испарились. Рассеялись как дым, причем - всего за два-три дня. На ввод миротворцев потребовались сутки, на вывод – десять. И потом, смущает вот это – «основная миссия». Значит есть и второстепенные. Завершение которых может продолжаться сколь угодно долго.
Что сейчас будет делать Токаев? В первую очередь – проводить кардинальную реформу силового блока. То есть реорганизовывать систему обеспечения национальной безопасности, реформировать работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки.
Что само по себе подразумевает массу затратных и долгосрочных мероприятий, вроде качественного повышения боеспособности армии, полной перестройки деятельности всего разведывательного сообщества Казахстана и при этом – налаживания эффективной координации деятельности всех силовых структур.
А еще ему нужно выстраивать региональные элиты, контролировать масштабный передел собственности и подминать под себя находящийся в тени бизнес, который, кстати, составляет примерно 20% всей экономики Казахстана. И это только самые первоочередные меры. Которые Токаеву придется осуществлять практически без «силового прикрытия» - ведь «старый» КНБ полностью скомпрометирован, а альтернатива ему не создана.
Кроме того, хотя армия в период беспорядков и осталась в большинстве случае верна присяге и долгу, к поведению целого ряда частей есть серьезные вопросы. То есть складывается достаточно невеселая картина: силовой блок Казахстана сегодня не в том состоянии, чтобы эффективно прикрывать масштабные политические реформы. К тому же совершенно неизвестно, как глубоко в него проникли «заговорщики», люди, глубоко и искренне преданные «назарбаевским».
В этих условиях вывод полного контингента ОДКБ для Токаева равносилен выстрелу в голову. Одно дело – вывести армянскую, киргизскую и белорусскую роты, и совсем другое – остаться без поддержки российских частей. Поэтому казахстанский президент вынужден лавировать: с одной стороны, успокаивать тех, кто недоволен вводом войск извне, а с другой – делать многозначительные оговорки по поводу «основной миссии».
И здесь следует больше слушать не его, а российского министра обороны Сергея Шойгу, который прямо заявляет о том, что «выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан». Вот это уже куда ближе к истине. Поскольку «полная стабилизация» в российском понимании означает, что Кремль должен быть уверен в устойчивости Токаева, в том, что рецидивов казахстанского бунта не произойдет.
Достигать этого Москва будет по-разному – и сохранением своего военного присутствия в ключевых и критических точках страны, и направлением в Казахстан серьезного количества «политологов в штатском», и созданием замаскированных под самыми безобидными названиями баз, на которых можно было бы в самый короткий срок массово развернуться.
В любом случае уже сегодня ясно одно – Российская Федерация пришла в Казахстан надолго. И уходить оттуда в ближайшее время не собирается, как бы ни пытался Токаев убедить свою страну и мир в обратном.