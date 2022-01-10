Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворцев ОДКБ завершена и через два дня начнется их вывод из страны. На это, по его словам, уйдет не менее 10 дней. Казахстанский президент продолжает умножать странности. По отдельности каждое его заявление вполне можно понять и объяснить требованиями политического момента, но сложенные вместе они вызывают откровенное недоумение.

Пресловутые «20 тысяч террористов» куда-то испарились. Рассеялись как дым, причем - всего за два-три дня. На ввод миротворцев потребовались сутки, на вывод – десять. И потом, смущает вот это – «основная миссия». Значит есть и второстепенные. Завершение которых может продолжаться сколь угодно долго. Что сейчас будет делать Токаев? В первую очередь – проводить кардинальную реформу силового блока. То есть реорганизовывать систему обеспечения национальной безопасности, реформировать работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Что само по себе подразумевает массу затратных и долгосрочных мероприятий, вроде качественного повышения боеспособности армии, полной перестройки деятельности всего разведывательного сообщества Казахстана и при этом – налаживания эффективной координации деятельности всех силовых структур. А еще ему нужно выстраивать региональные элиты, контролировать масштабный передел собственности и подминать под себя находящийся в тени бизнес, который, кстати, составляет примерно 20% всей экономики Казахстана. И это только самые первоочередные меры. Которые Токаеву придется осуществлять практически без «силового прикрытия» - ведь «старый» КНБ полностью скомпрометирован, а альтернатива ему не создана. Кроме того, хотя армия в период беспорядков и осталась в большинстве случае верна присяге и долгу, к поведению целого ряда частей есть серьезные вопросы. То есть складывается достаточно невеселая картина: силовой блок Казахстана сегодня не в том состоянии, чтобы эффективно прикрывать масштабные политические реформы. К тому же совершенно неизвестно, как глубоко в него проникли «заговорщики», люди, глубоко и искренне преданные «назарбаевским».