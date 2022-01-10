Военные учения России у границ Украины. США требуют разъяснений

В США ожидают, что Россия представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратит, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, касаясь вопроса деэскалации ситуации вокруг Украины, передаёт РИА Новости.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного хранения», — цитирует Прайса агентство.

По его мнению, прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в «атмосфере деэскалации».