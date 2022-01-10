Неизвестный подошел и силой отобрал сумку у направлявшейся домой женщины. В сумке было 200 манатов и документы.

В результате операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления была задержана жительница поселка Говсан Шахана Набизаде. В своих показаниях Набизаде призналась, что, выследив женщину, снявшую деньги в банкомате, совершила нападение. В ходе расследования выяснилось, что Набизаде также совершила кражу из квартиры в поселке Говсан.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Шахана Набизаде привлечена к следствию в качестве обвиняемой, расследование продолжается.